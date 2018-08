Caos viabilità. Oltre 10 km di coda verso nord, CHIUSA LA CARREGGIATA SUD DA ANCONA SUD A GROTTAMMARE: DISAGI LUNGO LA SS16

Nel tardo pomeriggio di ieri Autostrade per l'Italia ha deciso di riaprire tutti i caselli sulla carreggiata sud dell'A14: una decisione che dovrebbe rimanere valida almeno fino alla giornata di venerdì 31 agosto quando, a seconda della situazione, si valuterà se adottare nuove chiusure in vista del weekend.

Il traffico al km 302,9, nel tratto tra San Benedetto e Grottammare, nei pressi della galleria Monte Secco

Nel frattempo, però, nella mattinata di oggi, anche in virtù del ritorno su strada dei mezzi pesanti, il cui passaggio ieri era stato vietato dalle 7 alle 22, si stanno verificando dei disagi in carreggiata nord: Autostrade per l'Italia, infatti, intorno alle 10 segnalava 10 km di coda tra Val Vibrata e Pedaso sempre per le operazioni di ripristino in seguito all'incidente di giovedì sera.

Da ricordare, infatti, che all'altezza della galleria Castello il traffico in direzione sud sarà indirizzato per un breve tratto nella carreggiata oppposta: possibile quindi che proprio in quella zona nel corso della settimana possano registrarsi ancora dei disagi.

Circolazione regolare e nessuna segnalazione particolare arriva invece dal resto del tratto fermano e piceno dell'A14, così come dalla SS16, su cui negli ultimi giorni era stato convogliato tutto il traffico diretto verso sud e impossibilitato a proseguire nel tratto chiuso.

AGGIORNAMENTO ORE 11: Traffico in continuo aumento sulla carreggiata nord. Alle 10:34 Autostrade per l'Italia segnalava 13 km di coda tra Val Vibrata e Pedaso.

L'aumento delle code verso nord rende necessario chiudere nuovamente il tratto in direzione sud tra i caselli di Porto San Giorgio-Fermo e Grottammare: impossibile, infatti, continuare lo scambio di carreggiata all'altezza della galleria Castello quando verso nord le file cominciano a superare i livelli di guardia. La chiusura del tratto verso sud consente dunque di decongestionare almeno parzialmente la carreggiata opposta.

Proprio in questi minuti gli uomini di Autostrade per l'Italia si stanno adoperando per rendere effettiva la chiusura: la conferma arriva direttamente dalla Polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:35: È stata riaperta la carreggiata sud del tratto autostradale tra Porto San Giorgio e Grottammare. Una situazione che potrebbe di nuovo cambiare nel corso della giornata in base ai chilometri di coda che si potrebbero formare in direzione nord dell'A14.

In questo momento si registrano circa 13 chilometri di coda tra Giulianova e Grottammare verso Ancona.

AGGIORNAMENTO 17:25: È stato di nuovo chiuso il tratto tra Civitanova Marche e Grottammare verso Pescara, per lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto all'interno della galleria Grottammare. In carreggiata sud si registrano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Civitanova Marche, in carreggiata opposta tra Giulianova e Grottammare, la coda è al momento di 16 km.

AGGIORNAMENTO 20:10: È stato chiuso il tratto tra Ancona sud e Grottammare verso Pescara. In carreggiata sud si registrano 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Ancona sud, in carreggiata opposta tra Giulianova e Grottammare, la coda è al momento di 17 km.

Per regolamentare la viabilità alternativa in questi giorni, la task foce che ha operato, ha compreso anche il Personale della Polizia Municipale di Fermo, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile cui, in attesa degli aggiornamenti sulla situazione in evoluzione, giungono intanto i sentiti ringraziamenti del Sindaco del capoluogo Paolo Calcinaro per l’impegno, il lavoro costante, l’attenzione, la vicinanza agli automobilisti.