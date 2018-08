Caos viabilità. Sale l'allerta per il controesodo, da domani attivo il mini tunnel sotto la galleria Castello. TUTTE LE DISPOSIZIONI PER IL WEEKEND

Fra poche ore sarà trascorsa esattamente una settimana dall'incendio a un mezzo pesante in A14 all'interno della galleria Castello: un episodio che ha causato gravi danni alla galleria in questione, con le operazioni di ripristino che negli ultimi sette giorni hanno creato tanti disagi, sia in A14 che sulla SS16.

In vista di un altro weekend da bollino nero per il previsto controesodo dalle vacanze estive, c'era attesa per sapere quali sarebbero state le misure adottate da Autostrade per l'Italia per evitare il riproporsi di scenari apocalittici come quelli che hanno caratterizzato l'ultimo fine settimana, in particolare le giornate di venerdì e sabato.

E l'ordinanza è arrivata poco fa. Al suo interno si trova innanzitutto la conferma delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: lo stato di avanzamento dei lavori all'interno della Galleria Castello consentirà, a partire da domani, l'attivazione di una corsia per il transito di veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate e di altezza inferiore ai 4,5 metri.

Estesa poi per per un'altra settimana (fino a venerdì 7 settembre) la deviazione con una sola corsia per senso di marcia in prossimità della galleria Castello, mentre fino a lunedì enreranno in vigore forti limitazioni ai mezzi ammessi in carreggiata sud tra Pedaso e Grottammare proprio per evitare eccessivi accumuli di traffico nel tratto in cui si circola su una corsia per senso di marcia.

Di seguito tutte le disposizioni adottate da Autostrade per l'Italia:

- Dal giorno 31/08/2018 al giorno 07/09/2018 verrà mantenuta in atto la deviazione con una sola corsia per senso di marcia in direzione PESCARA tra la prog. Km 294+800 e la prog. 301 +200 dell'autostrada A14;

- In caso di turbative alla circolazione in direzione ANCONA, al fine di agevolare il deflusso veicolare, verrà consentita la percorribilità di due corsie nel senso di marcia.

- DIVIETO di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, con altezza superiore a 4,10 metri, e per gli autobus, nel tratto compreso tra PEDASO e GROTTAMMARE in direzione PESCARA dalle 10 alle 20 di venerdì 31 agosto, dalle 8 alle 20 di sabato 1 settembre, dalle 8 alle 20 di domenica 2 settembre e dalle 8 alle 20 di lunedì 3 settembre, ferma restando, in caso di necessità e in accordo con la Polizia Stradale, la possibilità di anticipare tale provvedimento a uno svincolo autostradale precedente interconnesso con altre strade di grande comunicazione al fine di rendere possibili percorsi alternativi di lunga percorrenza.

- DIVIETO di transito di tutti i veicoli e trasporti eccezionali con lunghezza maggiore di 3 metri nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare.

- Momentanea SOSPENSIONE dell'efficacia di tale divieto nelle fasi in cui, in accordo con la Polizia Stradale e in funzione dei flussi di traffico presente in direzione nord, sarà possibile riconfigurare la segnaletica secondo lo schema 6 (deviazione con una sola corsia per senso di marcia) e quindi consentire il transito dei veiolci soggetti a divieto nella corsia deviata.