MALTEMPO. Piove dal soffitto dell'Oasi a Porto San Giorgio: si allaga il supermercato. Disagi anche a Porto Sant'Elpidio. FOTO E VIDEO

Come ieri, a farne le spese, sono state maggiormente le località costiere.

Impressionante la scena alla quale hanno assistito i clienti dell'Oasi di Porto San Giorgio questo pomeriggio. "Di punto in bianco uno scroscio d'acqua che non finiva più è venuto giù dal tetto" le parole dei testimoni. La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città riverasca infatti ha fatto collassare parte del soffitto dell'ipermercato e sembra che gran parte dell'Oasi sia in questo momento allagato: la grande perdita infatti, originatasi nel reparto di frutta e verdura, in pochi minuti ha raggiunto le casse.

A Porto San Giorgio una donna è inolte rimasta bloccata con la sua auto nel sottopassaggio a sud della città in via Solferino. Grazie all'interventi di alcuni passanti e dei Vigili del Fuoco è riuscita a uscire dall'auto e mettersi in salvo.



A Porto Sant'Elpidio invece un'auto è rimasta incastrata nel sottopasso di via Canada. Subito è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Fermo che hanno aiutato il conducente del mezzo ad uscire dal sottopassaggio. Vigili del Fuoco impegnati anche in altre parti del Fermano con segnalazioni di rami di alberi caduti lungo le strade.

A Fermo l'evento En Plein Air previsto per questo pomeriggio alle 18:00 è stato rinviato a data da destinarsi. Nella prossima settimana verrà fissata la data del recupero.