Un morto a Ripatransone, un operaio si trancia le dita di una mano a Porto San Giorgio: i sindacati dell'edilizia alzano la voce dopo la giornata nera degli incidenti sul lavoro

La giornata di ieri è stata segnata da alcuni gravi incidente sul lavoro, con la morte a Ripatransone di un lavoratore che stava eseguendo lavori di manutenzione di un tetto e l' incidente avvenuto a Porto San Giorgio che per un operaio ha avuto come conseguenza l'amputazione delle dita di una mano.

"Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl di Ascoli Piceno e Fermo da sempre si battono unitariamente per la tutela dei lavoratori, del lavoro sicuro e regolare in ogni settore e sopratutto nell’edilizia, categoria da sempre caratterizzata da una alta incidenza di infortuni - si legge nella nota -. Le Organizzazioni sindacali dell’edilizia da tempo sollecitano l'attuazione del DLGS 81/2008, con l’intensificazione dei controlli, l’aumento delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e il contrasto a quello irregolare, moltiplicatore di incidenti e di infortuni mortali. La sicurezza deve essere considerata dalle imprese come un investimento e non un costo, un prerequisito e non una variabile dell’organizzazione del lavoro".



"Pertanto l’obiettivo è che i lavoratori, dopo una giornata di lavoro, ritornino alla loro case tra gli affetti delle loro famiglie - prosegue la nota -. Per queste ragioni Feneal, Filca e Fillea rivendicano l’applicazione del CCNL edile a tutti i lavoratori impiegati in cantiere, con l’obiettivo di assicurare una adeguata formazione fatta dagli Enti Bilaterali dell’edilizia, e rivendicano anche uguali diritti e uguali prestazioni, un'efficace lotta alla corruzione, all’illegalità e al dumping contrattuale, pratiche foriere di mancate applicazioni delle norme legislative e contrattuali".



"Per questo motivo - si legge ancora nel comunicato - le categorie dell'edilizia di Cgil, Cisl e Uil provinciali stanno lavorando insieme agli Enti Bilaterali per rafforzare il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il fondamentale ruolo degli RLST, che auspichiamo possa avere in futuro sempre maggior efficacia ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro nella quotidianità del cantiere.

Inoltre va ricordato che il nostro territorio è interessato dai lavori di ricostruzione post sisma e questo implica la necessità di controlli più efficienti in materia di legalità e sicurezza: per questo i sindacati delle costruzioni ritengono l’introduzione del DURC per congruità, per il quale si sono battuti, uno strumento idoneo per contrastare i fenomeni di irregolarità e di lavoro nero che rappresentano una minaccia costante per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro".



"La sicurezza sul lavoro e la lotta agli infortuni non sono solo un problema sindacale - chiudono le organizzazioni sindacali - ma sociale, politico e istituzionale perché misurano il tasso di rispetto che una società ha nei confronti di chi suda il salario. Di lavoro si deve vivere, non morire. Mentre gli organi competenti porteranno avanti le indagini dovute e stabiliranno la dinamica, le cause e le responsabilità di ciò che è avvenuto, le segreterie territoriali di Fillea Feneal e Filca si stringono al dolore della famiglia dell'operaio vittima dell'incidente".