Contrasto alle occupazioni dei rom e al commercio abusivo, da "Il Fuori Coro" arrivano i complimenti alla Polizia Locale di Porto Sant'Elpidio

Operazioni che non sono sfuggite al Fuori Coro, una compagine di ufficiale e agenti della Polizia Locale provenienti da tutta Italia, che hanno voluto scrivere una lettera per complimentasi con i loro colleghi di Porto Sant'Elpidio.

Nelle ultime settimane, la Polizia Locale di Porto Sant'Elpidio si è resa protagonista di una serie di brillanti operazioni sia nell'ambito della lotta al commercio abusivo che, in collaborazione anche con i Carabinieri, in quello del contrasto alle occupazioni dei rom.

"Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Porto Sant'Elpidio, chi vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d'Italia - comincia la lettera -. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria, spesso sottostimata e poco apprezzata".



"Abbiamo appreso da alcuni quotidiani on line che il Comando di Polizia Locale del Comune da voi rappresentato, negli ultimi giorni si è messo in evidenza in una serie di operazioni volte al contrasto delle occupazioni abusive da parte dei rom e di un'operazione di polizia annonaria che ha portato al sequestro di merci contraffatte delle più note e rinomate marche per un valore che si aggira sui 16.000 euro - continua la lettera -. Teatro di queste operazioni in grande stile, la città e il litorale di Porto Sant'Elpidio, zone dove l'amministrazione comunale marchigiana sta indirizzando i propri sforzi per scoraggiare commercio abusivo e occupazioni abusive da parte dei rom; sforzi coronati dal successo, visto quanto riportano le cronache cittadine".



"La Polizia Locale non va mai in vacanza e quanto accaduto in questo rinomato centro balneare marchigiano è l'indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dal nostro Corpo nel monitoraggio e nell'intervento nelle situazioni di emergenza, sociale, di piccola o grande criminalità e di rispetto delle norme che disciplinano il commercio - prosegue la lettera -. Il tutto a garanzia dell'ordine, della salute e della sicurezza della comunità nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest'ultimo. Per questi motivi, il Fuori Coro vuole manifestare a voi e agli agenti che rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto con competenza e professionalità encomiabili. Bravi dunque i colleghi, ottimo lavoro".