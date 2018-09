Falerone. Lite finita con un colpo di pistola, la Polizia chiude temporaneamente il bar dell'alterco tra due albanesi

Si tratta del bar davanti al quale, nella notte tra il 27 e 28 agosto scorsi, scoppiò una lite tra due uomini albanesi che si concluse con il ferimento di uno dei due dopo un colpo di pistola sparato dall'altro.

Da segnalare che l’art. 100 del Tulps dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

L'adozione di tale provvedimento nasce alla conclusione di una serie di mirate attività da inserirsi nell'ambito della più generale intensificazione dei servizi di controllo del territorio