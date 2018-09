Porto San Giorgio. Affonda un'imbarcazione al porto, pronto intervento della Capitaneria

Nella notte di oggi, per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente di natura accidentale, un'imbarcazione è affondata nel porto turistico di Porto San Giorgio.

Si tratta di un vecchia imbarcazione di 17/18 metri di lunghezza. Il veliero era ormeggiato in porto senza che nessuno fosse a bordo o nelle vicinanze, quando a un certo punto ha cominciato ad imbarcare acqua.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto della città, che hanno subito steso le panne galleggianti per limitare gli sversamenti in acqua (non si temono comunque ripercussioni dal punto di vista ambientale) e che ora dovranno approntare tutto il necessario per tirarla a secco, cioè per rimuoverla.