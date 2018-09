Cambio al vertice della Guardia di Finanza regionale, Fabrizio Toscano prende il posto di Gianfranco Carozza

Dopo oltre due anni di permanenza nel capoluogo dorico, il Generale Carozza, destinato a Roma per la frequenza del Corso di formazione presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa (I.A.S.D.), ha ceduto il testimone al Generale Toscano, che proviene dallo stesso Istituto, al termine della 69esima Sessione di studio.



La cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale e Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Edoardo Valente, ha visto la partecipazione degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti delle Marche, del Consiglio di Base di Rappresentanza e delle Sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.

Il Generale Valente ha espresso al Generale Carozza i più profondi e sinceri ringraziamenti per tutta l’attività svolta e per l’impegno profuso, in un periodo di assoluta delicatezza, nella gestione delle attività di soccorso e di supporto alle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno segnato la nostra regione, sia per il forte impulso impresso nei numerosi settori di interesse istituzionale del Corpo.

“In questo periodo – ha affermato il Comandante Interregionale – le Fiamme Gialle hanno consolidato il proprio ruolo di polizia economico-finanziaria, confermandosi insostituibile presidio della legalità nelle Marche contro ogni forma di criminalità. E i risultati di rilievo lo dimostrano”.

In tal senso, il Generale Carozza ha principalmente orientato l’attività operativa dei Reparti e Comandi delle Marche a contrasto dei fenomeni di inquinamento dell’economia legale, a partire dalle possibili infiltrazioni della criminalità comune ed organizzata e dalle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale. A questo proposito, di assoluto rilievo sono risultati i sequestri, per 17 milioni di euro, e le confische, per 12 milioni, operati in base alla legislazione antimafia, cui vanno aggiunte le proposte per l’applicazione di analoghe misure per 54 milioni di euro.



Per altro verso, intensa è stata la lotta alla grande evasione e alle frodi fiscali: ai fini delle Imposte dirette è stata segnalata una base imponibile per il recupero a tassazione di oltre 2,5 miliardi di euro, con la contestazione, ai fini dell’Iva, di un’imposta evasa per oltre 400 milioni di euro.

Nel settore della spesa pubblica, scoperti appalti oggetto di assegnazione irregolare per più di 181 milioni di euro, segnalati alla Corte dei Conti danni erariali per 220 milioni di euro ad opera di 778 soggetti, e denunciati all’Autorità Giudiziaria ordinaria 256 soggetti per reati contro la pubblica amministrazione, di cui 174 pubblici ufficiali per peculato, corruzione, concussione e abuso d’ufficio.



Infine, assolutamente efficace è stata l’azione costante a contrasto dei traffici illeciti in un punto di interesse nevralgico per l’intera regione, qual è il porto dorico, con il sequestro di circa 16 tonnellate di sostanze stupefacenti e il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 398 soggetti, di cui 127 tratti in arresto; allo stesso modo sono state intercettate oltre 12 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.



Quanto al nuovo Comandante, il Generale Toscano è sposato e ha due figli. Plurilaureato, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza, fra i quali quelli, più recenti, di Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila e, presso il Comando Generale, di Capo del II Reparto “Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali”.

Al termine della cerimonia, il Generale Valente, nel ringraziare ogni singolo Finanziere per l’impegno profuso e il convinto contributo fornito nel corso di questi anni, ha rivolto al Generale Toscano un caloroso augurio di buon lavoro “nella convinzione che saprà onorare le migliori aspettative dei cittadini, dedicando ogni energia e risorsa all’esercizio delle funzioni e delle impegnative responsabilità che lo attendono”.