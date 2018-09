Civitanova Marche. Operazione delle Fiamme Gialle contro il gioco d'azzardo: denunciati tre soggetti, sequestrato un totem illegale e 1.300€ in contanti

L’attività, eseguita in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di verificare che il congegno, attraverso una connessione telematica alla rete internet, permetteva di effettuare giochi vietati, come poker, black jack, roulette ed altri, a distanza e in modalità on-line, con relative vincite in denaro.

Oltre al congegno i militari hanno sequestrato € 1.300 in contanti rinvenuti all’interno dell’apparecchio di gioco.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un suo dipendente ed un avventore sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Macerata.