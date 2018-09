Porto San Giorgio. Dragaggio del porto rinviato al 2019... forse! Marinageli all'attacco di Loira: "Mai un dialogo costruttivo"

"L'insabbiattura dell'ingresso del porto, a breve, non consentirà più un transito regolare alle imbarcazioni. Il dragaggio era necessario e urgente già nella primavera scorsa, tanto che intervenne la Guardia Costiera che dopo un controllo batimetrico, si vide costretta a ridurre il transito delle imbarcazioni passando da metri 3,00 a metri 2,50. L'Amministrazione Comunale - ricorda Marinangeli nel suo intervento riguardo al dragaggio del porto - decise di rinviare l'intervento alla fine dell'estate, causando nel frattempo ciò che è avvenuto negli ultimi anni, ossia disservizi, danni alle imbarcazioni, danni d'immagine e danni economici alla nostra città, con la fuga di tante imbarcazioni. Nei giorni scorsi abbiamo appreso dal Sindaco che il dragaggio è stato ancora una volta rinviato, si farà forse la primavera 2019. Assisteremo pertanto nei prossimi giorni alla fuga degli ultimi diportisti e pescherecci rimasti, verso porti più accessibili, più sicuri. Un porto che doveva rappresentare il volano dell'economia sangiorgese, negli ultimi sei anni è stato abbandonato a se stesso. Mai un dialogo costruttivo fra i concessionari gestori del porto e l'amministrazione comunale, distanze che stanno trasformando ciò che doveva essere un gioiello, in un masso pesante. Ora con atteggiamento propositivo ci chiediamo, dove è finito quel progetto di pennello depositato in Regione Marche, giudicato risolutivo circa 8 anni fa per evitare l'insabbiamento dell'ingresso del porto, che sarebbe costato cifre ridicole rispetto ai soldi buttati via in questi anni?! Considerati i milioni di euro spesi per interventi mai risolutivi e strutturali, la seconda proposta che riteniamo di fare è valutare l'acquisto di una draga che costerebbe quasi come il costo di un dragaggio, andando così a risolvere il nostro problema e mettendo la draga a disposizione di altri porti, così da trasformare un problema, in una opportunità per Porto San Giorgio. Inefficienza, disservizi, danni d'immagine e danni economici causati alla nostra comunità sangiorgese dall'immobilismo di questa amministrazione di centrosinistra. Ora basta lo sperpero di denaro pubblico e concretizziamo soluzioni risolutive".