Porto Sant'Elpidio. Mini centra un'auto in sosta, si ribalta e va a finire contro un albero: paura per due donne

Brutto incidente nella serata di ieri nella parte settentrionale di Porto Sant'Elpidio, in via Trieste, nei pressi della Pineta.

Erano circa le 20:30 quando una Mini, con a bordo due donne di 44 e 68 anni residenti a Civitanova, per cause ancora in corso di accertamento ha urtato una Mercedes posteggiata a bordo strada. Quest'ultima ha finito per far leva nei confronti della Mini, che si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un albero.

A soccorrere le malcapitate sono prontamente intervenuti i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e un'automedica. Fortunatamente, però, per le donne nessuna grave conseguenza: le due sono riuscite ad uscire autonomamente dall'abitacolo della vettura e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Murri di Fermo solamente per accertamenti.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco.