Piane di Montegiorgio. Scontro tra un furgone e una bici, ciclista trasportato in eliambulanza a Torrette

Brutto incidente nella mattinata di oggi a Piane di Montegiorgio, in Via Faleriense Ovest, all'altezza di un incrocio nei pressi del ristorante Oscar e Amorina e dell'autocarrozzeria Nuova Maggiorana.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, intorno alle 10:15 un furgone non avrebbe dato la precedenza a un ciclista e avrebbe finito per urtarlo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Misericordia di Montegiorgio, che hanno soccorso il ciclista e, dopo averne verificato le condizioni, per precauzione hanno allertato Icaro, che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale Torrette di Ancona.

Sul posto per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell'accaduto anche i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio.