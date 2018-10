Civitanova Marche. Accusa un malore mentre è alla guida della sua auto: muore un 65enne Fermano

Un uomo, 65enne, residente a Fermo, mentre si trovava alla guida della sua auto ha accusato un malore ed è finito fuori strada.

Il 65enne pensionato fermano, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, all'inizio non ha rispettato il rosso di un semaforo a causa del malore accusato e poi ha percorso qualche metro prima di finire contro la rotatoria di San Marone, nei pressi del distributore Agip.

Immediati sono scattati i soccorsi: i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare il 65enne ma ormai non c'era più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.