Trovato cadavere tra i binari tra Pesaro e Fano, non si esclude il suicidio. Circolazione ripresa dopo due ore di stop

A notare il corpo il personale del treno regionale 12015 di Trenitalia, che viaggiava con 150 persone a bordo.

In via di identificazione il corpo; si tratta in ogni caso di un uomo che sarebbe stato travolto, forse durante la notte da un treno in transito. Potrebbe quindi trattarsi di un suicidio.

RFI informa che la circolazione dei treni sulla tratta in questione è ripresa alle 9.55, dopo il nulla osta dell'Autorità giudiziaria, e sta progressivamente tornando alla normalità.

Il treno coinvolto è ripartito alle 8.30 con un ritardo di circa 45 minuti: durante lo stop era stato in ogni caso attivato un servizio sostitutivo con autobus fra le stazioni di Pesaro e Fano.