Fermato a un posto di blocco, aveva fatto rientro in Italia dopo essere stato espulso: la Polizia arresta un 28enne albanese

Il ragazzo è stato fermato dalla Volante durante un posto di blocco e dai controlli cui è stato sottoposto è emerso che era già stato espulso dal territorio nazionale con un provvedimento del Questore di Piacenza, salvo farvi ugualmente rientro senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, come previsto dall’attuale legislazione.

Per questo motivo il ragazzo è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ascoli Piceno per procedere all’arresto e alla messa a disposizione del Tribunale della città per il giudizio odierno con rito direttissimo.