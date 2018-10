Questura di Fermo. Le novità per i detentori di armi

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104, dal 14 settembre 2018, tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, dovranno presentare, entro il 14 settembre 2019, il certifico medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco, salvo il caso in cui tale documentazione sia stata già prodotta nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.