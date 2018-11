Area Vallesi: l'Erap acquista 17 appartamenti per gli sfollati del sisma

“Operazione molto positiva – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro – con alloggi destinati a casi di inagibilità di tipo E e F, un sostegno che si dà a famiglie fermane con problematiche legate alla ricostruzione post sisma e che dall’altro lato fa rivivere una zona che non era mai decollata, ora dotata anche di videosorveglianza, con la proprietà che ha effettuato interventi di recupero ed il Comune che ha ripreso e riaperto i parcheggi pubblici”.

Come noto, l’Ente Regionale per l’abitazione pubblica (Erap) aveva emesso tre avvisi, di cui l’ultimo in ordine di tempo nel novembre 2017, di manifestazione di interesse per l’acquisto di immobili invenduti da utilizzare per l’emergenza abitativa del terremoto nelle Marche, in sostituzione delle Sae e del Cas (Contributo Autonoma Sistemazione).

In particolare, nell’avviso si parlava di unità immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul libero mercato da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici o dichiarati inagibili.

Fermo, in particolare, con queste 17 unità immobiliari darà alloggio ad altrettanti nuclei familiari del centro storico e delle zone limitrofe, ovvero la parte della città dove si è registrato il maggior numero di persone evacuate a causa dell’inagibilità delle loro abitazioni. Nell’area Vallesi, in particolare, sono stati effettuati già nei mesi estivi da parte dell’impresa proprietaria anche gli interventi di recupero dell’intero contesto, compreso dunque il verde, gli ascensori, le parti comuni e interventi di rifinitura. Nella zona è stato installato anche un sistema di videosorveglianza (che comprende in complesso 22 telecamere).

La Protezione Civile delle Marche ha anche comunicato che è stato stanziato un contributo di 4 mila euro per l’acquisto di mobilio ed eventuale trasloco a beneficio degli assegnatari degli immobili acquistati dall’Erap.