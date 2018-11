Civitanova. Doppia operazione delle Fiamme Gialle contro lo spaccio di stupefacenti, due le denunce: nei guai anche un tunisino residente a Sant'Elpidio a Mare

In una via cittadina adiacente al lungomare Piermanni, hanno fermato un’autovettura condotta da un tunisino di 25 anni, domiciliato a Civitanova Marche ma residente a Sant’Elpidio a Mare.

Nel corso del controllo, l’unità cinofila antidroga di supporto alla pattuglia operante ha segnalato con insistenza che il soggetto aveva avuto da poco contatti con sostanze stupefacenti.

Ciò ha indotto i militari ad approfondire la posizione del tunisino e, nel corso della successiva perquisizione presso il domicilio di Civitanova Marche, sono stati rinvenuti e sequestrati 6,5 grammi di cocaina, mentre occultato sotto il materasso è stato trovato un coltello di tipo militare con una lama da 25 cm, oltre a 1.290 euro in contanti, presumibilmente proventi dello spaccio.

Gli indizi acquisiti nel corso della perquisizione hanno indotto i militari ad estendere le attività anche presso la residenza del tunisino a Sant’Elpidio a Mare. Qui i finanzieri hanno identificato un secondo tunisino di 19 anni, al quale sono stati sequestrati 97 grammi di hashish, poco più di 11 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Sono stati anche sequestrati 18 proiettili per armi da guerra illegalmente detenuti.

Entrambi i tunisini, con piccoli precedenti alle spalle, sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria inquirente.



Quasi contemporaneamente, una seconda pattuglia sempre della Compagnia di Civitanova Marche, anch’essa coadiuvata dall’unità cinofila, ha effettuato un servizio di perlustrazione nei pressi della stazione ferroviaria della città dove, vicino ad un sottopasso, dopo che il cane aveva segnalato la presenza di stupefacenti, i militari hanno effettivamente rinvenuto un involucro contenente 27 grammi di hashish, 5 grammi di eroina e poco più di 3 grami di ketamina (anfetaminico).

Probabilmente gli stupefacenti sono stati abbandonati da qualcuno che alla vista dei finanzieri e, soprattutto, del cane antidroga, si è disfatto delle sostanze.