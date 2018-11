Tolentino. I Carabinieri arrestano il pusher della cocaina: clienti insospettabili

È uno degli episodi venuti alla luce con l'arresto da parte dei carabinieri di Tolentino di un pusher albanese di 38 anni, fornitore di stupefacenti per una clientela insospettabile della società bene, compresi vari studenti. È quanto riportato dal portale online dell'Ansa Marche.

Le indagini sull'uomo sono cominciate nel 2017 per alcune cessioni di cocaina. Un blitz nella sua abitazione aveva portato alla scoperta di varie dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, una somma in contanti provento di spaccio.

Dall'esame del suo telefono cellulare sono stati ricostruiti i contatti, anche su chat e social, con i clienti, i quali sono stati ascoltati dagli investigatori. Tra loro una studentessa che per procurarsi la droga concedeva prestazioni sessuali all'uomo.

Il 38enne è stato arrestato in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare del gip di Macerata e rinchiuso nel carcere di Montacuto, per spaccio e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.