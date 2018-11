Civitanova Marche. Lo trovano con 30 grammi di eroina, i Carabinieri arrestano un 27enne di Fermo. Denunciato anche un altro ragazzo del capoluogo

Ieri, intorno alle 22, a Civitanova Marche i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un'attività di servizio disposta dal comando per il sabato sera, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 27enne residente a Fermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.