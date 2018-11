Civitanova. Rubano un giubbetto da Calliope, arrestati due magrebini irregolari

Ieri a Civitanova Marche i Carabinieri di quartiere hanno tratto in arresto due persone per concorso in furto aggravato. Si tratta di due ragazzi senza fissa dimora, entrambi irregolari sul territorio nazionale: un tunisino di 26 anni e un marocchino di 28. I due sono stati sorpresi dai militari dopo aver rubato dal negozio Calliope un giubbetto del valore di 40 euro cui era stato manomesso il dispositivo antitaccheggio.

A seguito di alcuni furti segnalati dai commercianti del centro, già da alcuni giorni i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche avevano rinforzato la vigilanza sia con il personale in divisa che con quello in borghese e da tempo tenevano d'occhio alcuni magrebini senza fissa dimora che si erano resi responsabili di reati contro il patrimonio nei confronti degli esercizi commerciali della zona.

Intorno alle 15 di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio con i Carabinieri di quartiere in Corso Umberto I, un commesso del negozio di abbigliamento “Calliope” ha segnalato il furto e due Carabinieri hanno immediatamente rintracciato i due magrebini, che stavano tentando di allontanarsi utilizzando il sottopasso della stazione ferroviaria, sorprendendoli con la refurtiva, riconsegnata poi alla responsabile del negozio.



Individuato anche l’autore del furto precedente allo stesso negozio, che era stato bloccato dopo due ore dal fatto e nel frattempo si era gia’ disfatto del bottino: si tratta di un altro marocchino di 42 anni, anch'egli senza fissa dimora, che è stato comunque denunciato per furto aggravato con richiesta di misura cautelare.

Gli arrestati si trovano al momento ristretti presso le Camere di sicurezza della Compagnia di Civitanova, dove sono a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà in mattinata.