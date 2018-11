Morte di Pamela Mastropietro, no al rito abbreviato per Innocent Oseghale: processo al via il prossimo 13 febbraio

Il processo per Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Matropietro, si svolgerà con rito ordinario davanti alla Corte di Assise di Macerata e si aprirà il 13 febbraio 2019.