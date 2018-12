Jesi. 83enne non torna a casa dopo essere andato alla bocciofila: ricerche a tutto campo

"Si cerca ancora a Jesi l'83enne che ieri sera non ha fatto rientro a casa. L'uomo si è allontanato a piedi dalla sua abitazione di via Piandelmedico nel pomeriggio per andare a giocare a bocce, ma non è tornato per l'ora di cena, come invece era solito fare. A dare l'allarme il fratello" a dare la notizia è l'Ansa Marche.