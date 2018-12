Macerata. Emesse 27 misure cautelari dai Carabinieri e dalla Polizia

Ieri pomeriggio sono state avviate ordinanze cautelari personali (arresti ma anche misure di obbligo e divieto di dimora) per concorso in spaccio di droga nei confronti di 27 cittadini extracomunitari - in prevalenza di origine nigeriana, emesse da vari gip su richiesta del Procuratore di Macerata Giovanni Giorgio.