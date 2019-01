Zona Brancadoro. Terribile schianto tra furgone e auto. È grave un cittadino cinese

Un terribile schianto si è verificato questa mattina in zona Brancadoro, nel territorio di Sant'Elpidio a Mare.

Ad impattare sono stati due mezzi, un'auto e un furgone, guidati rispettivamente da un cittadino di nazionalità cinese e da un operaio edile del posto, S. L. di 60 anni. Sul posto i Vigili del Fuoco di Fermo e la Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto. Le sue condizioni, apparse da subito molto gravi, hanno richiesto il trasporto all'Ospedale Regionale Torrette di Ancona. Per l'operario, invece, le prime cure verranno prestate al Murri di Fermo.

Il sinistro ha fatto registrare forti rallentamenti al traffico in tutta l'area di accesso alla zona industriale elpidiense che oggi, come ogni giorno, in orario lavorativo, è risultata essere molto trafficata. La viabilità è stata ripristinata alle ore 11:00.