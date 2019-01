Grottazzolina. Si rompe la fognatura: allagata l'Ilca. Vigili del Fuoco in azione

I Vigili del Fuoco sono entrati in azione nella mattinata di oggi dopo la richiesta dei titolari dello stabilimento di Grottazzolina.

L'azienda ieri era stata interessata dalla rottura di una fognatura all'esterno e aveva immediatamente contattato la Ciip per disostuire lo scarico. Gli operatori dell'azienda idrica erano entrati in azione ed erano riusciti in serata a disostruire l'occlusione, che aveva interessato anche l'interno dello stabilimento, riportando la situazione alla normalità.

Nella mattinata odierna però il problema si è ripresentato e i titolati dell'Ilca hanno deciso di allertare anche i Vigili del Fuoco di Fermo. Il versamento ha infatti interessato i piani bassi dell'azienda, la centrale termica e gli ascensori. Al momento i pompieri sono in azione per aspirare la zona esterna e poi provvederanno anche con quella interna.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO