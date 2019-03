Scovato il 'club della droga', la Mobile sequestra il circolo 'a ingresso riservato': un uomo finisce in manette

A seguito di accurati servizi finalizzati a debellare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nel Fermano, con particolare attenzione alla costa, in queste ore la polizia, nello specifico la squadra Mobile della questura di Fermo, ha arrestato un uomo residente nella provincia di Fermo, con pregiudizi penali e che aveva da qualche giorno terminato la sottoposizione ad altra misura cautelare per lo stesso reato con l’obbligo di firma presso un organo di polizia giudiziaria.

"Lo stesso, nel corso di una perquisizione - i dettagli forniti dalla questura di Fermo - è stato trovato in possesso di vari involucri di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, destinati sia alla detenzione sia al frazionamento per la cessione, del peso complessivo di circa 300 grammi di marjiuana, in buste sottovuoto, e 260 grammi circa di cocaina in diverse confezioni. E' stato sequestrato anche bilancino di precisione.

Le attività si sono concretizzate all’interno di un circolo privato del Fermano del quale l'uomo era di fatto il reale gestore. Le indagini hanno portato a chiarire che l’ingresso all’edificio era monitorato da impianto di videosorveglianza, che permetteva al soggetto di evitare controlli di polizia e l’ingresso a persone non desiderate, permettendo invece agli acquirenti della droga di entrare e rifornirli di stupefacente.

Tali modalità dello spaccio, reiterate in modo analogo ad un episodio di alcuni anni fa, per le quali l'uomo era stato arrestato da personale della polizia di Fermo a seguito di analoghe condotte delittuose nello stesso locale, avvalorate ed attualizzate dalle indagini odierne, hanno permesso anche di attuare, di iniziativa, il sequestro preventivo del circolo. L’uomo è stato associato presso locale casa di reclusione a disposizione dell'autorità giudiziaria".