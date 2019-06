A Carifermo il Premio "Creatori di valore": assegnati gli attestati Finanza Global Awards 2019

Il Premio “Migliore Banca” della Regione Marche per la categoria “Creatori di Valore” è stato assegnato alla Carifermo Spa. Tale riconoscimento viene conferito alle banche che hanno realizzato le migliori performance patrimoniali e di efficienza. Una giuria tecnica del settimanale Milano Finanza decide annualmente l’assegnazione sulla base di un indicatore, l’MF Index, che coniuga dimensioni e risultati, con l’obiettivo di individuare gli Istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di generare profitti.

Milano Finanza Awards rappresenta un’occasione importante per fare il punto sull’andamento della situazione economica nazionale e per evidenziare i soggetti che si distinguono per la capacità di interpretare e soddisfare al meglio le esigenze del Paese.

Il Premio, assegnato alla Carifermo anche nel 2014, 2015 e 2018, è stato ritirato dal Direttore Generale Ermanno Traini durante Milano Finanza Global Awards 2019, iniziativa che segnala ogni anno le eccellenze del mondo bancario e finanziario nazionale.

“Un riconoscimento importante che attesta il ruolo di Carifermo di Banca di riferimento della Regione Marche.” Afferma il Direttore Generale Ermanno Traini “Colgo l’occasione per ringraziare la dottoressa Alessandra Vitali Rosati e tutte le persone della Banca che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato che rappresenta uno stimolo per

proseguire con ancora più determinazione verso la strada dell’efficienza, dell’ascolto e della vicinanza al territorio”.