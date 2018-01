“Notte Nazionale del Liceo Economico Sociale”. Venerdì 26 appuntamento presso il Liceo ‘A. Caro’

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti che, dalle 17.00 alle 22.00, accoglieranno la cittadinanza nella sede di Via Perpenti, 25 a Fermo, presentando performances e laboratori in cui la formazione da loro acquisita sarà declinata in forme creative originali, corrispondenti alle domande di senso e bellezza di cui sono portatrici le nuove generazioni.

Nell’ambito dell’iniziativa, con inizio alle ore 18.00, si terrà la conferenza del Prof. Luigi Mantuano, incaricato del MIUR per il parallelo indirizzo economico - sociale in Francia , dal tema “Il Liceo Economico e Sociale in Europa”.

A seguire il dott. Behrose Qadiry, dell’ Alto Commissariato ONU per i rifugiati politici, relazionerà su: “Storia e integrazione di un immigrato”.

Vale la pena ricordare che il LES, in armonia con quanto accade negli altri paesi europei, dove l’economia e le scienze hanno assunto un ruolo di crescente rilievo nelle scuole secondarie superiori, propone un percorso educativo specifico rivolto all’economia all’interno delle scienze sociali, per offrire al discente le capacità di lettura delle scelte e dei comportamenti economici, dal momento che l’economia si caratterizza sempre più come “una scienza umanistica”, che pone l’uomo al centro del suo interesse.

In questa visione si pone sulla scia di altre scienze umane, la filosofia, la storia e la stessa letteratura: in modi diversi l’alunno è chiamato a ragionare sulle caratteristiche e la condizione delle persone, su cosa desiderano, su cosa le rende felici o meno.

Per tutta la cittadinanza un‘ occasione da non perdere per comprendere il valore di un recentissimo corso di studi.

Tra le attività in programma, curate dagli alunni del Liceo Economico Sociale “A.Caro”:

La mostra - “E‘ tutta colpa di Freud“

Esecuzioni al pianoforte

“Bullismo e cyberbullismo: il dramma dei giovani”

“La bella squola!” video ironico sulla scuola

“Il LES: la nostra storia, la nostra sede”

“Lo scambio con il LES di Montecatini”

“L’alcolismo”

“Acquisizione della cittadinanza: per una riflessione sullo IUS SOLI”

“Il progetto: Pietre della Memoria”

“Progetto AUREUS”

“La percezione”