L'ISC di Falerone: il progetto English4u regala a otto studenti un viaggio studio a Portsmouth

English4u è un progetto che da diversi anni viene finanziato dalla Regione Marche e dai contributi europei per permettere agli studenti di conseguire la certificazione Cambridge e poter svolgere un periodo di studio e di lavoro in Inghilterra per migliorare la lingua (tutto a titolo totalmente gratuito).

Gli Istituti che partecipano al progetto sono l'ITI Montani di Fermo, il Liceo Scientifico di San Benedetto del Tronto e due Iistituti Superiori di Ascoli Piceno. Dei 60 partecipanti, 15 per ogni Scuola partner, solo una parte aveva la possibilità di vincere il viaggio premio in Inghilterra, della durata di 3 settimane. Degli 8 posti disponibili per il gruppo di Fermo, ben 4 sono andati ai ragazzi di Falerone, per i quali è arrivato il tanto desiderato viaggio.

Sono partiti il 25 gennaio alla volta di Portsmouth Elisa Santoni e Giorgio Marini di Falerone, e Aurora Orazi con Claudia Raffaelli di Servigliano. Gli altri studenti sono Niccolò Di Ruscio, Francesca Marini, Mirea Properzi e Francesco Salvatori.

Durante la prima settimana del progetto gli studenti vincitori hanno partecipato a un corso di inglese della durata di 15 ore, mentre per le due settimane seguenti i ragazzi si catapulteranno direttamente nel mondo del lavoro, prendendo parte alla vita attiva delle aziende. Tutti gli studenti sono ospitati in famiglia e hanno un tutor che li guida e li segue costantemente. Oltre all'opportunità lavorativa e di studio della lingua, all'interno del progetto sono previsti viaggi nelle principali città dell'Inghilterra alla scoperta della tradizione britannica.