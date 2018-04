Diego Della Valle apre il festival dell'Univpm durante il Dottorato Day

Manca meno di un mese alla partenza di Your Future Festival. L'Università Politecnica delle Marche apre le sue porte, dal 14 al 19 maggio, ospitando oltre 40 eventi ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e San Benedetto del Tronto. Workshop, seminari, discussioni, relazioni e momenti di incontro ed intrattenimento creeranno una settimana di fermento e di contaminazione guidati dal tema "unicità, diversità e parità". Un Festival per aprire l'Università al territorio e dare ai nostri giovani studenti strumenti e conoscenze per affrontare il Futuro.



Your Future Festival parte, come da tradizione, con la Cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. All'appuntamento, lunedì 14 maggio, alle ore 16:00 in Aula Magna, ci saranno oltre 100 neo Dottori di Ricerca per l'a.a. 2016/17.

È il Dottorato Day, una giornata che punta alla valorizzazione dell'eccellenza degli studi post lauream, evidenziandone il ruolo di elevato valore formativo per quei giovani che saranno chiamati a promuovere il progresso della società. I dottori di ricerca sono infatti il motore di trasferimento di conoscenza e innovazione presso le università, le imprese e le pubbliche amministrazioni.



Diego Della Valle sarà l'ospite d'onore del Dottorato Day, un testimone del nostro presente, con una visione del futuro legata alle radici e all'attenzione per il benessere dei lavoratori.



Della Valle, imprenditore marchigiano, ha creato un'azienda internazionale nel settore del lusso imponendosi come uno dei grandi protagonisti mondiali nel settore degli accessori, con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. Con il Gruppo Tod's Diego Della Valle ha finanziato un importante progetto di restauro del Colosseo. È stato ed è componente dei Consigli di Amministrazione di diverse società, come Ferrari, RCS e Assicurazioni Generali; ricopre la stessa carica anche in LVMH, leader mondiale del settore del lusso. È inoltre azionista, attraverso le società finanziarie di famiglia insieme al fratello Andrea, oltre che di Tod's, anche di RCS, Piaggio, Cinecittà, Fondo Charme, NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), Fondazione Umberto Veronesi e della squadra di calcio ACF Fiorentina. È membro del Comitato di sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Della Valle Onlus.



Tra gli eventi in programma ricordiamo gli spettacoli:

- Lunedì 14 maggio ore 21 Aula Magna d'Ateneo | Polo Universitario Monte Dago | Ancona

MILENKOVICH E FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana

"Da Bach ai Queen"

- Martedì 15 maggio ore 21 Aula Magna d'Ateneo | Polo Universitario Monte Dago | Ancona

CARLO LUCARELLI

"Controcanti. L'Opera buffa della censura"

e con Marco Caronna (voce e chitarra) Alessandro Nidi (pianoforte) voce fuoricampo Moni Ovadia

in collaborazione con Marche Teatro

- Mercoledì 16 maggio ore 21 Aula Magna d'Ateneo | Polo Universitario Monte Dago | Ancona

MIRKOEILCANE

"Secondo Me – un tour poco demoscopico"

in collaborazione con Musicultura

- Giovedì 17 maggio ore 21:00 Aula Magna d'Ateneo | Polo Universitario Monte Dago | Ancona

EDOARDO LEO

"Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche"

in collaborazione con Marche Teatro