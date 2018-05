Il Miur e l'Indire premiano l'Its Moda: l'istituto fermano è ai vertici nazionali

Andrea Santori, presidente della Fondazione ITS che ha sede a Fermo, è soddisfatto. Il viaggio di ritorno da Roma, dove il sottosegretario all’istruzione Gabriele Toccafondi ha presentato i risultati del Monitoraggio nazionale 2018 sulla formazione Terziaria Professionalizzante non universitaria erogata dagli Istituti Tecnici Superiori, è stato gratificante.



IL QUADRO

Nelle Marche sono presenti 4 ITS, 1 nell’Area Efficienza Energetica, 1 nell’Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo e 2 nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy. Questi ultimi sono attivi nell’ambito Servizi alle imprese e nel Sistema Moda. L’Istituto di Fermo è primo, anche nel 2018, con una valutazione di 83,82 punti su 100. Quello di Ancona si ferma a 42,49, mentre Recanati, che ha due indirizzi, con uno ottiene la premialità raggiungendo 74,55 punti, mentre con il secondo si ferma a 42,43.

A livello nazionale, l’ITS Tecnico superiore per la qualità e l’innovazione nella progettazione e produzione delle calzature di Fermo si colloca al quindicesimo posto su 113 corsi ed è il primo in ambito moda a livello di produzione; numerosi sono invece gli ITS collegati al Made in Italy e alla meccanica o al marketing. I percorsi hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore), lo stage è obbligatorio per il 30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro.



I NUMERI NAZIONALI

L'82,5% dei diplomati negli ITS (Istituti Tecnici Superiori) nel corso del 2016 ha trovato lavoro entro un anno dal diploma, nell'87,3% dei casi è in un'area coerente con il percorso concluso: questi i risultati del monitoraggio realizzato dal Miur e dall’Indire, sotto il coordinamento del presidente Giovanni Biondi.

Complessivamente sono stati quindi monitorati 2.774 iscritte e iscritti e 113 percorsi erogati da 64 Fondazioni (il 68,82% delle 93 Fondazioni ITS ad oggi costituite).

L'area tecnologica con il maggior numero di percorsi conclusi al 31 dicembre 2016 è quella delle Nuove tecnologie per il Made in Italy con 49 percorsi (43,4%). Seguono la Mobilità sostenibile con 18 percorsi (15,9%), le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo con 15 percorsi (13,3%), l'Efficienza energetica con 13 percorsi (11,5%). Le diplomate e i diplomati che non hanno trovato lavoro sono 383: di questi, 101 si sono iscritti ad un percorso universitario. Quanto alle tipologie di contratto, nel 47,45% dei casi si tratta di contratti a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato, nel 29,89% di contratti a tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario e nel 22,65% di contratti di apprendistato.



SUCCESSO ANNUNCIATO

“Ciascun diploma corrisponde a figure nazionali, a piani di studi definiti con le imprese e a competenze sviluppate nei luoghi di lavoro. Una prima ragione di successo è rappresentata dalla connessione che gli ITS hanno con le imprese, in quanto si collegano a un bisogno reale delle aziende. Per questo – conclude Andrea Santori, che si complimenta con tutta la squadra guidata dal segretario della Fondazione Daniele Trasatti – ogni biennio viene rinnovato, modificato, integrato dopo un confronto con imprese e docenti. I corsi in questo modo assumono una valenza nazionale, che va ben oltre il distretto calzaturiero e della moda regionale. E a dirlo non sono io, ma il Miur con la sua valutazione che ci permette di continuare a crescere”.

Prossimo step avviare un ITS per il settore agroalimentare, puntando sulla crescita e la forza dell’area del sud delle Marche: abbiamo già presentato la richiesta di autorizzazione al nuovo corso.