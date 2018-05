Ancora un’eccellenza al “TCO” di Fermo. Michele Mignani, sul podio regionale dei Giochi della Chimica, si prepara ad affrontare le fasi nazionali

Una determinazione la sua dimostrata già da qualche anno. Nel 2016 aveva già preso parte ai Giochi classificandosi al secondo posto per la sezione biennio e nel 2017 ci aveva riprovato arrivando a coprire la terza posizione. Quest’anno è arrivato a toccare il gradino del podio più alto tra i 184 partecipanti alla prova provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Regione Marche.

Michele ha dovuto risolvere 60 quesiti a risposta multipla in 90 minuti, inerenti vari argomenti di chimica, alcuni anche molto impegnativi. La preparazione dei quesiti è stata curata dal responsabile nazionale della Società Italiana della Chimica. Michele è ora in trepidante attesa per disputare la fase nazionale, che si terrà a Roma il 17 e 18 maggio, tra tutti i vincitori delle Regioni italiane. La prova della fase regionale infatti era stata somministrata contemporaneamente in tutte le Regioni d’Italia e il plico era stato aperto contemporaneamente in tutte le sedi della prova.

La Preside del TCO Marzia Ripari non nasconde affatto la sua grandissima soddisfazione: “Sono davvero orgogliosa del traguardo raggiunto da Michele, che si è sempre distino come un’eccellenza del Liceo e ha sempre riportato dei risultati altissimi in tutte le discipline con voti che non scendono sotto al 9.”

“In particolare nelle materie scientifiche ha sempre ottenuto il massimo dei voti, dalle scienze naturali alla fisica fino alla matematica – ha proseguito la Dirigente – e questo è sinonimo della sua determinazione, del suo entusiasmo e impegno. Un risultato quello di Michele che implementa sempre di più il prestigio del Liceo Scientifico e che ha portato alla luce uno studente che ha sempre tenuto un atteggiamento lodevole nei confronti della scuola e sotto tutti gli aspetti.”

Le fa eco la Professoressa di scienze naturali Anna Rita Cesari: “Esprimo la mia più grande soddisfazione per Michele che ha sempre portato avanti la sua natura e indole da scienziato. È un ragazzo assetato di conoscenza e questo rappresenta un buon motore per la scuola ma in primis per lui stesso. Come corpo docente siamo soddisfatti della preparazione che siamo riusciti a offrire soprattutto con corso mirati che vengono tenuti con gli studenti che dimostrano di avere una spiccata passione per una determinata materia.”

La parola poi al protagonista della giornata, Michele, che sotto gli occhi dei genitori non ha nascosto la sua emozione e soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Sono molto soddisfatto e sono già proiettato alle fasi nazionali. Devo ringraziare la scuola e tutti i docenti: dalla Professoressa Cesari al Professor Taffoni, referente del progetto Giochi della Chimica, fino al Professor Marziali, volontario dell’AUSER.”

“Se penso al mio futuro sicuramente voglio continuare su questa strada. Mi piacciono molto le materie scientifiche e pensando a una scelta universitario sono già indirizzato verso le Facoltà di Matematica o Fisica.” Ha concluso Michele.

Un grande in bocca al lupo quindi a Michele da tutta la Redazione di Informazione.tv per le fasi nazionali che lo aspettano tra pochi giorni a Roma.