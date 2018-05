L'Università Politecnica delle Marche promuove la Quinta Edizione della manifestazione YourFutureFestival dal 14 al 19 maggio. Venerdì 18 a Fermo

Le università sono luoghi e risorse primari indispensabili per rilanciare sviluppo, confronto e competitività nel rispetto della libertà di ognuno, della propria diversità e della propria unicità. Un Paese capace di valorizzare la conoscenza, con tanti giovani che investono nello studio, saprà offrire opportunità di crescita sociale ed economica.

Anche quest'anno il nostro YFF sarà un incredibile punto di aggregazione e confronto per discutere di queste prospettive attraverso workshop, discussioni, relazioni, momenti di riflessione e intrattenimento, per creare positive contaminazioni fra tutti i soggetti e i luoghi con cui l'Università Politecnica delle Marche interagisce.

ll Festival farà tappa a Fermo venerdì 18 maggio alle ore 16.45 con un evento dal titolo "Correre oltre Noi". Alla presentazione del libro "Correre oltre me" di e a cura dell'autrice Samuela Baiocco, seguirà l'intervento del Prof. Graziano Cerri (Univpm) e del campione paralimpico Andrea Cionna che insieme presenteranno un brevetto per l'ausilio alla corsa autonoma su strada di non vedenti. La Dottssa. Maria Menichetti dell'Unità Operativa Semplice di Riabilitazione, Asur Marche 4 parlerà di "Evidenze e aspetti normativi sulla disabilità". Il Prof. Andrea Monteriù (UNIVPM) interverrà presentando la "Sfida inclusiva delle tecnologie assistive" ed infine la dott.ssa Meri Marziali, Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità illustrerà "Politiche e progetti sulle pari opportunità e disabilità".

Nella convinzione che vivere superando limiti e difficoltà è ciò che rende pari gli uomini e le donne, gli esseri umani in generale con la propria unicità e diversità, in questo convegno le storie di vita si intrecceranno alla ricerca scientifica, allo sviluppo della tecnologia ed agli aspetti normativi e progettuali rivolti a migliorare gli ambienti di vita e di lavoro di chi vive la disabilità.

La giornata si concluderà alle ore 19.15 presso il giardino della sede con il concerto di un Ensemble di Sassofoni del Conservatorio G. B. Pergolesi diretti dal Maestro Massimo Mazzoni.