Al via lunedì la nuova edizione di "Libri Riù", il mercatino dello scambio dei testi scolastici usati: appuntamento a Fermo e Montegiorgio fino al 22 settembre

Dopo il successo riscontrato negli anni passati, anche in questa nuova edizione l’iniziativa interesserà tutto il territorio della Provincia: contestualmente a Fermo, anche a Montegiorgio ci sarà una postazione di Libri Riù per i Comuni dell'entroterra



Il mercatino si svolgerà sia presso i locali dell’ex Mercato coperto di Fermo (Piazzale Azzolino) che presso la Nuova Falegnameria (largo Leopardi) a Montegiorgio, nel periodo che va da lunedì 20 agosto al 22 settembre con apertura pomeridiana dalle ore 18,00 alle 20,30, estendibile fino alle ore 23,00 nei giovedì della Mostra Mercato dell’Antiquariato.



Con Libri Riù gli studenti del territorio potranno portare testi scolastici delle scuole medie e superiori affinché possano poi fare uno scambio-baratto dei volumi; il “tutto” sotto la guida di un’operatrice che si occuperà dell’allestimento degli spazi e dell’organizzazione delle operazioni di scambio, avvalendosi anche della tecnologia per verificare, tramite l'uso di un tablet, la disponibilità di un determinato libro e il costante contatto con la postazione di Montegiorgio.

Torna poi anche quest’anno un’iniziativa collaterale in collaborazione con le attività commerciali di Piazzale Azzolino: per ogni scambio verrà donato un buono sconto da poter spendere negli esercizi aderenti.