L'ITET di Fermo unica scuola nella Marche con un corso di educazione finanziaria, continua il progetto “Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro”

L'iniziativa fa dell'Istituto l'unica scuola a livello regionale ad aver inserito nella propria offerta formativa un corso di educazione finanziaria, sfruttando, appunto, la collaborazione dell'ANASF, che da sempre si pone al fianco delle istituzioni scolastiche più virtuose nell'aiutare ed avviare i "risparmiatori di domani".

Oltre 150 gli studenti coinvolti dalla Dirigente, prof.ssa Cristina Corradini, coadiuvata dalle docenti di Economia aziendale.



Da diversi anni, infatti, presso il “Carducci – Galilei” è attivo il corso denominato “Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro”, tenuto dal Dott. Emiliano Carassia, che mette al centro il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi di vita in maniera efficace ed efficiente, aiutando i giovani studenti ad iniziare a pensare al proprio futuro.

Un percorso di formazione e informazione che non vuole propagandare un’attività professionale, quale quella del consulente finanziario, ma che ha l’unico obiettivo di accendere un interesse verso “metodo e pianificazione” che dovranno guidare, in maniera efficiente ed efficace, le scelte lungo le varie tappe del ciclo di vita di qualsiasi lavoratore/investitore.