Bullismo. Tanti i contributi di riflessione arrivati dal convegno che si è svolto a Fermo

Prevenzione e buone prassi per contrastare il bullismo. Sono stati gli obiettivi cui erano diretti gli interventi che si sono avvicendati nel corso del convegno dal titolo “ Fermo…ferma il bullismo ”, organizzato da Comune di Fermo – Assessorato alle Politiche Sociali, Ambito XIX e Osservatorio Comunale Permanente “Progetto Città amica dei bambini e degli adolescenti”, con la collaborazione di Save The Children, Ombudsman delle Marche, Regione Marche, Anci Marche e Legambientte Marche, che si è tenuto nei giorni scorsi alla Camera di Commercio di Fermo.

Un incontro formativo, che ha visto in apertura il saluto del Sindaco Paolo Calcinaro, che ha fatto seguito a quello informativo dell’anno scorso, in cui si è passati ad analizzare esperienze concrete, testimonianze da parte di associazioni e scuole su come affrontare il fenomeno.

E allora: come riconoscere il bullismo e il cyber bullismo, tema della relazione della prof.ssa Anna Rosa Cianci, referente regionale di Save The Children per le Marche; l’attività dello sportello Psicologia scolastica negli Isc con la dott.ssa Marialaura Pozzo dell’Osservatorio. La prof.ssa Tania Ferroni, docente dell’ISC “Da Vinci - Ungaretti” ha presentato il tema “emozionarti…per vincere il bullismo”, mentre la dott.sa Silvia Fasino, insegnante dell’ISC “Fracassetti” ha presentato il progetto Asur su “prevenire educando alle life skills dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado”.