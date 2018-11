Chimica e musica si fondono a Torino: martedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "Teatro e scienza: Matematica e altri demoni"

“Come il musicista impiega le 7 note per scrivere o interpretare sempre nuova musica, così il chimico con i suoi 118 elementi della tavola periodica sviluppa e utilizza di continuo nuovi e preziosi materiali”.

Parte da qui l’iniziativa che martedì prossimo porterà a Torino allievi musicisti del Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” e allievi chimici dell’ITT “G. e M. Montani” per partecipare al Festival “Teatro e Scienza: Matematica e altri Demoni”, in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre.