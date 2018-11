Gessica Notaro ha incontrato gli studenti del Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio

Immagine ANSA Marche

"Ogni cosa che ci accade ha un senso e paradossalmente anche se non riusciamo a comprenderne il significato succede sempre per il nostro più alto bene - ha detto -. Parlo con giovani perché sono in una età in cui costruiscono i rapporti sentimentali, valutano i rapporti tra i genitori. In genere porto la testimonianza nelle scuole medie, anche alle elementari. I ragazzi sono molto smart e veloci e fanno domande interessanti. Le loro domande spesso mi fanno riflettere". La Notaro oggi sarà al processo di appello che vede imputato il suo ex per lesioni e stalking.