Porto Sant'Elpidio. Nuova scuola alla Corva: il plauso della Città del Fare

La nuova sede scolastica per il quartiere Corva è realtà . La notizia tanto attesa è arrivata, la Regione Marche ha stanziato un contributo di oltre 1.300.000 euro per la costruzione del nuovo plesso che andrà a sorgere in un area comunale limitrofa e urbanizzata.

Il via libera e la successiva fase di progettazione è stata salutata con soddisfazione dal gruppo civico della Città del Fare rappresentato in consiglio comunale da Laura Cifani che dichiara: "Non nego la grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto dall'amministrazione comunale, cito in maniera particolare il sindaco Franchellucci che da sempre ha avuto a cuore le sorti della scuola Collodi soprattutto da quando si era paventata addirittura l'ipotesi di chiusura del plesso a causa delle difficoltà a formare la classe 1°. Da una possibile chiusura ad un edificio ex novo, in mezzo la grande mobilitazione del quartiere: "Ritengo sia importante – continua la Cifani – ricordare il grande lavoro dell'associazione di quartiere Corva di cui ho fatto parte e di tutti i cittadini che si sono impegnati insieme all'amministrazione per scongiurare la chiusura della scuola. Ora grazie all'impegno di tutti, non solo la Collodi avrà lunga vita ma i nostri figli potranno usufruire di un edificio più sicuro e funzionale".