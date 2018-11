#stavoltavoto, "alla scoperta della cittadinanza europea" in vista delle elezioni 2019: 27 appuntamenti nelle scuole superiori per conoscere meglio l'UE

L'Assessore regionale all'istruzione Loretta Bravi

Il progetto è finalizzato a far conoscere l'Unione europea ai giovani studenti e sensibilizzarli in vista delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo del maggio 2019 (campagna #Stavoltavoto).

L'educazione alla cittadinanza europea è la finalità principale del progetto, ma anche un punto di partenza sul quale stimolare la riflessione sui temi dell'Unione europea e sulle tante opportunità che offre, soprattutto in termini di mobilità giovanile.

La cittadinanza europea è un percorso da analizzare e scoprire insieme: da questo deriva il titolo del progetto. Si svilupperà attraverso tre incontri formativi (tre appuntamenti per ogni scuola), realizzati direttamente negli istituti dallo staff dello Europe Direct Regione Marche, durante i quali i ragazzi saranno coinvolti e stimolati a riflettere sul loro futuro attraverso una partecipazione attiva e una sensibilizzazione su cosa fa l'Europa per i propri cittadini.

Verranno approfonditi gli aspetti storico, politico, sociale, culturale ed economico dell'Unione europea, affinché i giovani possano acquisire un'informazione corretta e puntuale, ma anche per contrastare le tante false notizie che la riguardano.

In risposta al fenomeno della disinformazione, la rappresentanza in Italia della Commissione europea ha recentemente lanciato un'iniziativa contro le "fake news" dal titolo #UEVeroFalso.

Al progetto "All scoperta della cittadinanza europea" hanno aderito ben 27 scuole superiori di tutto il territorio regionale. L'assessore all'Istruzione Loretta Bravi ha accolto favorevolmente questo progetto auspicando che "sia un tassello per la conoscenza dell'Europa". Per questo, ha voluto realizzare un video-clip per porgere un saluto personale ai giovani delle scuole partecipanti insistendo sulla conoscenza dell'Europa, sui concetti d'identità e cittadinanza europee, e sull'impegno, da parte della Regione, a favore della mobilità europea.