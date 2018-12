Fermo. Venerdì 14 dicembre il convegno "Crescere con il metodo Montessori"

Nel panorama scolastico fermano dal 2016 è presente e attiva una bella realtà in costante crescita: la “Casa dei bambini” cioè una sezione di scuola dell’infanzia con metodo di differenziazione didattica Montessori. La sezione si trova all’interno dell’ISC “Ugo Betti” ma è a servizio dell’intero territorio comunale come unica realtà a Fermo con queste caratteristiche.

Questa realtà ormai consolidata è stata vista come una opportunità dalla nuova Dirigente Scolastica della Betti, dott.ssa Marinella Corallini, che insieme al Consiglio di Istituto ha accolto con entusiasmo e sostenuto con convinzione la richiesta dei genitori di avviare un percorso di scuola primaria a metodo Montessori per il prossimo anno scolastico. Questa decisione, presa dagli organi collegiali preposti, incontra il favore e il sostegno dell'Amministrazione Comunale che, specialmente attraverso l’Assessore alle politiche scolastiche Mirco Giampieri, ha sostenuto il progetto in ogni sua fase. A garanzia della serietà nell'applicazione del Metodo la scuola ha rinnovato inoltre la richiesta di affiancamento alla Associazione Montessori Marche onlus che da anni cura la formazione di insegnanti e fornisce assistenza tecnica a molte delle scuole Montessori presenti nella nostra regione.

L’esperienza ricca e positiva della “Casa dei bambini” trova così la sua naturale evoluzione nell'istituzione di una nuova Sezione a indirizzo Montessori nella Scuola Primaria per l'anno scolastico 2019/2020 arricchendo l’offerta formativa della nostra città. La sezione si costituirà all’interno della scuola primaria Sant’Andrea affiancandosi al percorso di scuola comune come occasione e strumento di reciproco arricchimento e crescita tanto per i bambini quanto per il corpo docenti. Il percorso di primaria Montessori garantirà la continuità didattica tra la Scuola dell'Infanzia e la Primaria agli alunni ed alle famiglie che hanno scelto e sceglieranno questo indirizzo ma potrà essere frequentata anche da coloro che provengono da scuole dell’infanzia ad ispirazione montessoriana e da bambini che hanno seguito un percorso di scuola comune: questo perché una delle caratteristiche proprie del metodo Montessori è l’attenzione al singolo individuo e il rispetto dei suoi tempi e modi di apprendimento.

Dal 7 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni alle scuola dell’infanzia e primarie per l’anno scolastico 2019/20, per accompagnare i genitori in questa importante scelta l’ISC “Ugo Betti” sta preparando un incontro di informazione rivolto a genitori, educatori ed insegnanti e aperto alla cittadinanza dal titolo "CRESCERE con il metodo MONTESSORI", che si terrà il 14 dicembre, alle ore 18.00, presso la sala polifunzionale della Croce Verde di piazzale Tupini a Fermo. L'incontro è stato pensato e strutturato come un’occasione di incontro e approfondimento del pensiero montessoriano e della sua applicazione nella scuola pubblica nella continuità Infanzia-Primaria. Flora Donnarumma, formatrice dell’Opera Nazionale Montessori e insegnante qualificata, parlerà della visione e concezione del bambino nel pensiero e nella pratica pedagogica di Maria Montessori introducendo alla pratica del metodo nella Casa dei bambini e nella scuola primaria.