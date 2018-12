Inaugurata la nuova scuola per l'infanzia a Pieve Torina. Ceriscioli: "Il segnale più forte della ricostruzione è la vicinanza ai più piccoli"

"Voglio complimentarvi per la bellezza di questa scuola sotto tutti i punti di vista a livello architettonico, per i materiali utilizzati e soprattutto perché è sicura ed è un bellissimo regalo che si fa alla comunità. La vicinanza ai bambini, ai più piccoli è il segnale più forte della ricostruzione. Un segno di grande reazione dopo aver fatto le Sae, sistemato la scuola elementare e adesso anche questa scuola primaria a completamento di un quadro di servizi scolastici importanti perché sappiamo che attorno a questi poi ci si ritrova. E' una giornata di festa, anche questa, frutto di una combinazione tra donazioni, l'attività della Fondazione Rava, la capacità di raccogliere tanti soggetti per mettere insieme questo intervento. I fondi degli sms solidali hanno fatto spesso da complemento a queste operazioni: un incrocio importante che permette oggi di avere questa bella realizzazione. Pievetorina ancora una volta si dimostra un territorio con una grande energia e una grande capacità di risposta".

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli accolto dal sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci ha partecipato all'inaugurazione della nuova scuola per l'infanzia. La struttura realizzata secondo le più moderne tecniche antisismiche, con materiali edili naturali e disposta su una superficie di circa 1500 mq. accoglierà 60 bambini ed è stata costruita dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, insieme al contributo di enti e aziende che hanno donato fondi per l'iniziativa. La Fondazione Rava, per il sisma del Centro Italia, in questi anni è stata molto solidale e ha consegnato già altre sette scuole e l'ospedale della Valnerina.

"Un giorno di festa, un evento che rimarrà a lungo nel cuore di Pieve Torina – ha detto Gentilucci – perché avete dato dignità alla nostra comunità".

L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Lorenzo Licitra, vincitore dell'edizione 2017 di X Factor che ha dedicato una performance ai bambini e alle loro famiglie. Presente anche Franco Baresi ambasciatore di Fondazione Milan, Miss Italia, la marchigiana Carlotta Maggiorana e Ciro Salvo di 50 Kalò, uno dei più grandi pizzaioli al mondo, che per l'occasione ha attivato un laboratorio di filatura della mozzarella. Tra le autorità presenti i deputati Ettore Rosato, Paola De Micheli e il Commissario alla Ricostruzione, Piero Farabollini.