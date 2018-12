Dr. Jekyll e Mr. Hyde in lingua inglese per gli studenti del triennio delle superiori: appuntamento sabato mattina al Teatro dell'Aquila

La vicenda della pozione scoperta dallo stimato Dr. Jekyll nell’ambito della sua ricerca sulla duplicità dell’animo umano, che lo trasformerà nel malvagio Mr. Hyde, è, per i suoi contenuti morali e psicologici, di estrema attualità.



Il confine che divide l’amore per la scienza dalla sfrenata ambizione di successo personale nel testo di Stevenson è davvero sottile, tanto da portare il protagonista e i personaggi coinvolti nella storia a tragiche conseguenze. Alla fine della vicenda aleggia nell’aria una domanda: il fine giustifica sempre i mezzi?



L’allestimento di Palkettostage, un thriller adrenalinico, trasporta il longseller di Stevenson, pubblicato per la prima volta nel 1886, ai giorni nostri in una grande metropoli dove gli ambienti underground, i filmati di notiziari TV, i murales, affiancati ai più eleganti e freddi loft, rendono le scene particolarmente suggestive con effetti tridimensionali. Forti i richiami al grande cinema di “Rent” e “The wolf of Wall Street”. Il laboratorio del Dr. Jekyll, in cui si studia la natura dell’uomo, si trasforma in un luogo magico in cui tutto viene ingigantito ed enfatizzato: riprese video, sfere fluttuanti, luci, effetti laser e tappeti di fumo creano effetti speciali davvero sorprendenti.



Anche i costumi seguono un urban style che caratterizza i personaggi: una raffinata eleganza per gli uomini di potere, uno stile legato al mondo della strada per gli altri.

La regia di John O’Connor (Pygmalion, The Picture of Dorian Gray) ed Eva Savage pone l’accento sull’estrema volontà dell’uomo di capire se stesso e la propria duplicità passando attraverso i contrastanti sentimenti del bene e del male, che con maestria vengono rappresentati attraverso effetti speciali.

Questo spettacolo, come tutte le produzioni Palkettostage, è frutto di un lavoro d’equipe, di regie collettive a cui lavorano con Cetti Fava (Direttore Artistico) e Marina Caprioli (Direttore Organizzativo) registi italiani e stranieri.

Al termine della rappresentazione, affinché l’esperienza teatrale non resti fine a sé stessa ma diventi un importante momento di scambio e confronto culturale, si terrà un dibattito tra attori e studenti rigorosamente in lingua inglese.

Lo spettacolo si terrà sabato 15 dicembre alle ore 9 presso il Teatro dell'Aquila di Fermo