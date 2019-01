"Scoperta Innovazione e Responsabilità". L'ITI Montani in Cina per rappresentare l'Italia nel mondo

Il tema della competizione di quest'anno è "Scoperta, Innovazione e Responsabilità". L'ambito di ricerca innovativa della chimica del Montani su nuovi materiali compositi, ottenuti a partire da scarti alimentari e la piattaforma informatica per lo scambio di informazioni fra i produttori e i riutilizzatori degli scarti, sono stati considerati emblema della capacità della scuola italiana di porsi al servizio della società fornendo idee e soluzioni in un'ottica di economia circolare.

Il Concorso di Creatività Scientifica di Pechino (BYSCC) è un evento su scala mondiale ospitato dall'Associazione per la Scienza e la Tecnologia di Pechino, dalla Commissione per la proprietà intellettuale di Pechino e dal Governo Popolare. Lo scopo fondamentale del BYSCC è la promozione delle attività scientifiche e tecnologiche innovative giovanili, nonché delle loro capacità pratiche per incoraggiare i talenti a fiorire; una visione in linea con il "Metodo Montani".