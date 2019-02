Avviso borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Domande on line sul sito del Comune entro il 12 marzo 2019

Presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l'erogazione di BORSE DI STUDIO a favore delle studentesse e degli studenti iscritti per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso gli Istituti Statali e/o Paritari della scuola secondaria di secondo grado, per le seguenti tipologie di spesa: acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.