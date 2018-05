Cardenà&Partners. Al via i corsi di formazione professionale in materia contabile nelle Marche. SCOPRI I TRE CORSI IN PROGRAMMA

I corsi sono presentati dal Coordinatore Stefano Cardenà: "Nel 2004 - ha spiegato - ho deciso di aprire l'area formazione nella Cardenà & Partners per trasmettere ai corsisti nozioni sia teoriche ma soprattutto pratiche attraverso esercitazioni su software. Le lezioni vengono svolte da Consulenti del Lavoro e Commercialisti che entrano nel vivo della materia e sono in continuo aggiornamento. Partecipa ai corsi sia chi lavora in azienda ma vuole aumentare le skills, sia diplomati e laureati che sono in cerca di lavoro e vogliono arricchire il CV. Dal 2007 sono iscritto alla Fondazione Consulenti per il Lavoro per la Ricerca e Selezione del Personale, Tirocini Formativi e la Consulenza Previdenziale. Inoltre diamo anche supporto segnalando ai nostri corsisti interessanti annunci di lavoro e aiutandoli nel redigere correttamente il CV."