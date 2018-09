Porto San Giorgio. Un incontro per parlare di orientamento e accesso al mondo del lavoro, torna l'appuntamento annuale con Innwork

Il lavoro, che dovrebbe essere il viatico per costruirsi una vita dignitosa e soddisfacente, in Italia da molti anni è un problema che, per i giovani, si è tramutato in una ricerca ossessiva e spesso senza risultati. Sebbene gli ultimi dati Istat abbiano fatto segnare una diminuzione della disoccupazione giovanile, la percentuale nazionale è di gran lunga superiore alla media europea e, soprattutto, l’aumento fatto registrare è relativo al “lavoro temporaneo”.

È dunque sempre attuale Innwork, la giornata che da anni il Centro di Solidarietà Marche Sud organizza per parlare di orientamento e accesso al mondo del lavoro: quest’anno, l’appuntamento in collaborazione con la Compagnia delle Opere Marche Sud, la Camera di Commercio di Fermo e SOS è per il 12 settembre al Chioschetto dello Chalet “Le Gall” di Porto San Giorgio (Lungomare Gramsci n.2) a partire dalle ore 18.15, ad ingresso gratuito.



L’incontro di Innwork 2018 avrà quale tema "Come si sceglie un collaboratore? Dialogo sulla ricerca efficace del lavoro”.



L’ingresso all’incontro sul tema del lavoro è gratuito, ma è comunque necessario iscriversi.

Per tarare l'incontro sulle esigenze di chi è in cerca di lavoro, fino a venerdì 7 settembre sarà possibile inviare una o più domande da rivolgere all'imprenditore, all'interno dell'apposita voce sul form di registrazione o all'indirizzo info@cdsmarchesud.org.



“Dato il periodo, l’edizione 2018 di Innwork – ha dichiarato il direttore del Centro di Solidarietà Marche Sud Roberto Fiore – sarà “on the beach” e prevede anche un’apericena con varie testimonianze sul tema del lavoro ed una festa finale. Il dialogo con gli imprenditori, invece, darà un contributo di consapevolezza a chi sta affrontando questa circostanza, aiutando a colmare il gap che c’è tra imprese che non riescono a trovare professionalità adeguate e persone che in alcuni casi cercano un lavoro che, ahimè, non esiste più".



L’incontro sui temi del lavoro è gratuito: l’apericena e la festa, invece, prevedono il versamento di un contributo.