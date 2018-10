Politiche attive per il lavoro. Operativi sul territorio 12,4 milioni per gli aiuti alle assunzioni e 16 per la formazione

Nelle Marche sono in corso incentivi alle imprese per le assunzioni per 12,4 milioni di euro che prevedono 1.300 nuovi posti di lavoro. Circa 16 milioni di euro inoltre sono operativi sul territorio per la formazione di oltre 5.000 persone. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Regione Marche sulle iniziative di politiche attive per il lavoro in corso sul territorio ed oggetto del confronto che si è svolto tra l'assessore al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione Loretta Bravi e i segretari regionali delle confederazioni sindacali.