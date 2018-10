Fiom-Cgil, si è svolto ieri a Porto San Giorgio il terzo congresso provinciale. IL TESTO DEL DOCUMENTO FINALE

"ll 3° congresso provinciale della Fiom-Cgil di Fermo fa proprio il risultato delle votazioni degli iscritti, assume la relazione introduttiva della Segretaria provinciale e le conclusioni del Segretario Generale della Fiom Marche.

Il congresso della Fiom impegna l’organizzazione a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, a contrastare l’aumento degli orari e dei carichi, a battersi contro i licenziamenti, anche attraverso la riduzione degli orari di lavoro, in attesa di una riforma del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali affinché siano estesi sia come campo d’applicazione che come durata e per questa riforma la Fiom continuerà a mobilitarsi.

Alla luce dei gravi atti di razzismo che sono avvenuti a livello locale e nazionale, della propaganda vergognosa e demagogica da parte del Ministro degli Interni, dei provvedimenti e atti governativi disumani e incostituzionali, la Fiom si impegna a tutti i livelli, a partire dai luoghi di lavoro, a promuovere informazione, sensibilizzazione e consapevolezza al fine di contrastare tale degrado, all’insegna della solidarietà e giustizia sociale.

Il congresso impegna l’organizzazione a continuare il percorso formativo delle RSU considerando tale strumento imprescindibile per un’azione sindacale efficace, autonoma e in coerenza coi nostri principi fondamentali

Il congresso auspica una soluzione condivisa nella scelta del futuro Segretario Generale provinciale che sia in sintonia con battaglie storiche della Fiom e in continuità con il lavoro sin qui svolto".